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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:06 BJT

更新版 1-日本经济：6月核心机械订单三个月来首次上升，但趋势疲弱

分析师表示，稳定的企业获利及老旧器材设备的升级需求(尤其是一些非制造业者)，料将支撑企业投资。

日本央行短观调查也认为，未来资本支出将温和上升，日本大型企业预计2014/15财年资本支出料增长7.4%。

政府维持对机械订单的评估，称见到机械订单上升趋势停滞。

6月核心机械订单较上年同期下滑3.0%，市场调查预估中值为成长3.3%。核心机械订单数据往往波动剧烈，被视为是未来六至九个月的资本支出指标。

日本4-6月当季经济环比年率为萎缩6.8%，为2011年3月地震和海啸以来最大萎缩幅度；资本支出为一年来首次下滑，引发外界担心即便温和反弹，力道可能也不足以支持经济稳健增长。

决策官员和民间部门分析师预期，第二季经济因消费税上调而受短暂冲击后，本季可望反弹。(完)

(编译 王兴亚/张涛/张若琪 审校 张荻/许娜/于春红)
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