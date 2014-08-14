芝加哥期市：玉米期货四日来首跌，受累于美国产量料创纪录的预期

9月小麦期货 涨0.1%，至每蒲式耳5.28-3/4美元，周三收低1.9%。

对于美国中西部干旱地区的降雨预报，令人预期美国农业部将在未来数月提高大豆产量预估。

美国农业部周二预计美国玉米产量将达到140.32亿蒲式耳的纪录高点，2014/15期末库存将为18.08亿蒲式耳，分别低于低于分析师预估的142.53亿蒲式耳和20.05亿蒲式耳。

交易商在等待周四公布的农业部周度出口报告。分析师预计旧作大豆出口销量在零至10万吨，新作大豆出口销量在85万吨至105万吨。