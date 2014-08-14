芝加哥期市：玉米期货四日来首跌，受累于美国产量料创纪录的预期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
9月小麦期货 涨0.1%，至每蒲式耳5.28-3/4美元，周三收低1.9%。
对于美国中西部干旱地区的降雨预报，令人预期美国农业部将在未来数月提高大豆产量预估。
美国农业部周二预计美国玉米产量将达到140.32亿蒲式耳的纪录高点，2014/15期末库存将为18.08亿蒲式耳，分别低于低于分析师预估的142.53亿蒲式耳和20.05亿蒲式耳。
美国农业部预计美国大豆产量将来到纪录高点38.2亿蒲式耳，较上年增长16%，接近市场预估。
交易商在等待周四公布的农业部周度出口报告。分析师预计旧作大豆出口销量在零至10万吨，新作大豆出口销量在85万吨至105万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 528.75 0.75 +0.14% -1.72% 540.99 37
CBOT玉米 367.50 -2.25 -0.61% -0.41% 378.15 38
CBOT大豆 1049.00 2.25 +0.21% -0.99% 1083.86 50
CBOT稻米 $12.69 $0.00 +0.00% -0.35% $13.22 31
美国原油 $97.36 -$0.23 -0.24% -0.01% $100.62 34
汇率
欧元/美元 $1.336 $0.000 +0.00% -0.04%
美元/澳元 0.930 0.000 -0.04% +0.37%(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/石冠兰 审校 李爽/张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。