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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 09:02 BJT

芝加哥期市：玉米期货四日来首跌，受累于美国产量料创纪录的预期

9月小麦期货 涨0.1%，至每蒲式耳5.28-3/4美元，周三收低1.9%。

对于美国中西部干旱地区的降雨预报，令人预期美国农业部将在未来数月提高大豆产量预估。

美国农业部周二预计美国玉米产量将达到140.32亿蒲式耳的纪录高点，2014/15期末库存将为18.08亿蒲式耳，分别低于低于分析师预估的142.53亿蒲式耳和20.05亿蒲式耳。

美国农业部预计美国大豆产量将来到纪录高点38.2亿蒲式耳，较上年增长16%，接近市场预估。

交易商在等待周四公布的农业部周度出口报告。分析师预计旧作大豆出口销量在零至10万吨，新作大豆出口销量在85万吨至105万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 528.75 0.75 +0.14% -1.72% 540.99 37

CBOT玉米 367.50 -2.25 -0.61% -0.41% 378.15 38

CBOT大豆 1049.00 2.25 +0.21% -0.99% 1083.86 50

CBOT稻米 $12.69 $0.00 +0.00% -0.35% $13.22 31

美国原油 $97.36 -$0.23 -0.24% -0.01% $100.62 34

汇率

欧元/美元 $1.336 $0.000 +0.00% -0.04%

美元/澳元 0.930 0.000 -0.04% +0.37%(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/石冠兰 审校 李爽/张涛)
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