港报社评：中企投地建楼，望实而不华--星岛日报8月14日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
近月香港楼市恢复热闹，不少新楼盘推出，二手屋苑单位成交纷纷创出新高价，不过发展商买地则＂戴钢盔行骑楼底＂，昨日开标的两幅官地，成交价低于市场预期，充分反映发展商的保守心态。
今次荃湾杨屋道土地及马鞍山恒光街土地，皆以平均每方尺楼面3,000多港元售出。与同区今年出售的官地比较，荃湾土地比1月时出售的附近土地楼面尺价低了23%，马鞍山土地则比3月时出售的同区土地尺价低12%。个中原因，包括之前出售的土地位置和质素较佳，同时也反映发展商做足抵御楼价下跌风险的措施。
这两幅土地附近的现货单位，二手尺价动辄都要9,000多港元，甚至逾万元。以建筑成本每方尺4,000多港元计，即使楼价数年后下跌一成，今次投得土地的发展商都不致亏本。
今次官地招标，荃湾地收到10份标书、马鞍山地更收到15份，发展商投地相当踊跃。入标者除了家传户晓的大财团，还多了中型发展商加入角逐，结果中标者都是中型发展商，可见大型发展商的出价比今次成交价更加保守。
发展商低价买地，不等如日后一定低价卖楼，要视乎到时的市场环境，能否低买高卖。不过，由中型发展商投到土地发展中小型住宅，可以减少日后建成天价精品豪宅出售的机会。
政府推出一些限量地要发展商兴建中小型单位，希望藉此反璞归真，减少豪华会所等设施，让楼价回复到初次置业用家比较能够负担的水平，一些大财团投得土地后，却把中型单位包装成精品豪宅出售，打乱了政府的算盘。
不少中型发展商没有大财团发展和管理豪宅的经验，又缺乏大财团的品牌号召力和销售网络，因此有较大机会以稳打稳紮方式，发展实而不华的单位。要是日后有更多这类土地得到中小型发展商吸纳，作一般住宅发展，不以豪宅价出售，这对一些经济能力有限、不断望楼兴叹的市民，有望增加＂上车＂机会。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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