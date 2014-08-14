中国外交：在东海和南海的行动符合国际法，对无理挑衅必将回应--人民日报海外版

针对媒体报道，美国国防部长哈格尔近日在访问澳大利亚期间声称，美国是一个太平洋大国，“哪都不去”，并希望中国守规矩。文章指出，到底是谁破坏了规矩，到底应提醒谁该守规矩？ 先看美国，美国支持有侵略历史且不反思战争罪行的日本解禁集体自卫权，发展进攻性军力；明确表示《美日安保条约》第五条适用于钓鱼岛。不促使日本反思以利和平，反倒助纣为虐，美国这守的是什么规矩？ 美国与菲律宾签署《增强防卫合作协议》，增加美在菲军事存在，扩大军事基地使用权。连一些菲律宾组织和参议员都认为，该协议违反了菲律宾宪法中禁止“容留外国军事基地”的条款。美国这守的是什么规矩？ 面对地区岛屿主权争端，美国政府多次宣示不选边不站队，但美国部分高官近年表态明显背离承诺。他们对日本、菲律宾等国挑衅行动视而不见，反而罔顾事实，对中国横加指责。说一套做一套，对日菲等国无底线纵容的美国，守的又是什么规矩？ 文章指出，话说白了，对美国来说，有利于包围中国的规矩就守，不利于的就不守。近来，美国又与澳大利亚签署为期25年的军力部署协议。世界舆论认为，美国正在加强日本、澳大利亚南北“双锚”的战略地位和作用。 文章分析指出，再看看美国的“小伙伴们”--日本。近年，日本政客主动迎合美国新战略，不断向中国发起挑衅。2012年9月，日本政府公然“购买”中国的钓鱼岛，实施所谓的“国有化”。最近两年，日本多次派出携带导弹的航空自卫队战斗机，抵近骚扰、威胁在东海上空正常巡逻的毫无武装的中国巡逻机和侦察机，最近距中国飞机仅数米，严重违反国际法和国际惯例。破坏共识，违背国际惯例，这日本守的什么规矩？ 再看菲律宾。简单举几个例子。2009年，菲律宾颁布“领海基线法”，非法将中国黄岩岛和南沙群岛部分岛礁划入菲领土。2012年4月，菲律宾动用军舰威胁、骚扰在中国黄岩岛海域正常作业的手无寸铁的中国渔民。2012年9月，菲律宾擅自将南海部分海域更名为所谓的“西菲律宾海”。