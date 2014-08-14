港报社评：三大方向纾缓自由行压力--信报8月14日

现在香港社会面临的两难问题是，旅客的确带来可观的财富，可是过多的旅客同时又带来太多的麻烦，应该怎样平衡呢？如何理顺香港人不满自由行的情绪，并纾缓由此而增的中港矛盾？解决之道不外乎三个大方向，多管齐下纾缓自由行压力。

第三则是为内地旅客提供文明教育，让他们知道乱抛垃圾、排队打尖甚至随处便溺是要不得的缺德行为。不久前，有心人士在网上发表了《来自香港带着爱--完全香港寻厕手册》，详尽深入介绍旺角区的厕所位置，以免内地人急不及待就地解决。这份《寻厕手册》随即被内地网民疯传，得到数以万计的转载。这样有益有建设性的文明教育，总好过没完没了的街头谩骂，高喊＂驱蝗＂。这应该是最没有争议最容易做到的措施，声称急市民所急的特区官员，总不能继续大叹慢板，让市民不知还得忍受到何年何月了吧。(A02)