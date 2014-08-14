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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:58 BJT

港报社评：三大方向纾缓自由行压力--信报8月14日

中港矛盾继续成为吸引眼球的社会议题，连香港名人翁静晶也透过社交网站数落自由行旅客的种种不是，内地同胞的行为包括乱抛垃圾、穷凶极恶以及千变万化的插队方法。翁静晶不禁问道：＂没有自由行，香港人的经济真是会崩溃吗？这种忍气吞声的日子，还要过多久？要过多久，我们才不需要自由行？＂

现在香港社会面临的两难问题是，旅客的确带来可观的财富，可是过多的旅客同时又带来太多的麻烦，应该怎样平衡呢？如何理顺香港人不满自由行的情绪，并纾缓由此而增的中港矛盾？解决之道不外乎三个大方向，多管齐下纾缓自由行压力。

首先政府必须以长远规划的视野积极增加配套设施，例如改善交通避免挤塞，增建景点分散过度集中的旅客。

其次，温和有序地削减自由行旅客，而不是一刀切劈掉两成之多。

第三则是为内地旅客提供文明教育，让他们知道乱抛垃圾、排队打尖甚至随处便溺是要不得的缺德行为。不久前，有心人士在网上发表了《来自香港带着爱--完全香港寻厕手册》，详尽深入介绍旺角区的厕所位置，以免内地人急不及待就地解决。这份《寻厕手册》随即被内地网民疯传，得到数以万计的转载。这样有益有建设性的文明教育，总好过没完没了的街头谩骂，高喊＂驱蝗＂。这应该是最没有争议最容易做到的措施，声称急市民所急的特区官员，总不能继续大叹慢板，让市民不知还得忍受到何年何月了吧。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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