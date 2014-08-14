全球贵金属：美国黄金库存升至去年3月以来最高，因亚洲需求减弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月13日 - 美国交易所保税库中的黄金库存已增至2013年3月以来最高位，因亚洲黄金消费减弱，抑制了金价涨势。
交易所最新数据显示，周一美国全部黄金库存增至974万盎司，为去年2月以来最高。
流入仓库的黄金数量近期加快，8月4日以来流入量为160万盎司，为2008年7月以来幅度最大且历时最长的升势。
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新泽西黄金交易商Auramet合伙人Bruce Dunn称，“这意味着消费者需求不足，所以专业交易商将黄金交给交易所，另外值得注意的是，中国和印度需求大幅下降，”
分析师称，今年中国的黄金购买下降，因中国严格控制黄金融资交易，同时印度这一传统上全球最大黄金购买国征收10%的黄金进口税，应能继续抑制买兴。
中国周三公布的数据显示，7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预期，令市场倍感意外并迅速做出反应。央行随后表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。分析人士认为，数据回落与半年末之后银行存款大幅回落有关，同时也与加强银行同业监管及实体经济融资需求仍旧疲弱不无关系。
中国本地金价承压，上海黄金交易所金价 较黄金现货每盎司升水2-3美元，远低于去年创下的纪录高位30-40美元。
Dunn称，美国黄金交易商的实货黄金产品目前较现货黄金升水为较低的个位数。
分析师称，全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 近期黄金外流，也解释了黄金库存增长的原因。
同样，黄金的租借成本从4月创下的一年高点大幅下降。周三黄金一个月租借率为0.10%，几乎是今年4月17日0.27%的三分之一。
周三现货金价 涨0.3%，至1,312美元左右，上周三个交易日累计涨逾3%。今年迄今金价共计约10%，但进一步上扬恐受限于金价未能扩大避险买盘升势，及外界担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快升息。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。