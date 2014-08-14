全球贵金属：美国黄金库存升至去年3月以来最高，因亚洲需求减弱

路透纽约8月13日 - 美国交易所保税库中的黄金库存已增至2013年3月以来最高位，因亚洲黄金消费减弱，抑制了金价涨势。

交易所最新数据显示，周一美国全部黄金库存增至974万盎司，为去年2月以来最高。

流入仓库的黄金数量近期加快，8月4日以来流入量为160万盎司，为2008年7月以来幅度最大且历时最长的升势。

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新泽西黄金交易商Auramet合伙人Bruce Dunn称，“这意味着消费者需求不足，所以专业交易商将黄金交给交易所，另外值得注意的是，中国和印度需求大幅下降，”

分析师称，今年中国的黄金购买下降，因中国严格控制黄金融资交易，同时印度这一传统上全球最大黄金购买国征收10%的黄金进口税，应能继续抑制买兴。

中国周三公布的数据显示，7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预期，令市场倍感意外并迅速做出反应。央行随后表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。分析人士认为，数据回落与半年末之后银行存款大幅回落有关，同时也与加强银行同业监管及实体经济融资需求仍旧疲弱不无关系。

中国本地金价承压，上海黄金交易所金价 较黄金现货每盎司升水2-3美元，远低于去年创下的纪录高位30-40美元。

Dunn称，美国黄金交易商的实货黄金产品目前较现货黄金升水为较低的个位数。

分析师称，全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 近期黄金外流，也解释了黄金库存增长的原因。

同样，黄金的租借成本从4月创下的一年高点大幅下降。周三黄金一个月租借率为0.10%，几乎是今年4月17日0.27%的三分之一。

周三现货金价 涨0.3%，至1,312美元左右，上周三个交易日累计涨逾3%。今年迄今金价共计约10%，但进一步上扬恐受限于金价未能扩大避险买盘升势，及外界担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快升息。(完)