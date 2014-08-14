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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:09 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月14日

**上海证券报**

--久联发展 披露控股股东久联集团与央企保利集团的联姻计划，保利集团拟以旗下民爆资产及8.14亿元人民币现金对久联集团增资，成为后者控股股东，持股51%，从而间接控制久联发展30.26%股权。根据协议，保利集团旗下民爆资本注入久联集团后，将在合适时机注入久联发展。

**第一财经日报**

--中国汽车反垄断第一罚单不出意外将会落在一汽-大众奥迪身上，权威人士透露，得益于奥迪及经销商第一时间集体认错和改正的态度，发改委最终对其的罚款金额可能不到2亿元人民币。

--浙商银行相关人士透露，中国农业银行 香港分行行长刘晓春即将出任浙商银行行长。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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