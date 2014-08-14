港报社评：市民购买力越低，楼市风险越大--文汇报8月14日

香港中文大学昨日公布2013年度香港生活水平指数，物业负担能力比率创下12年来最差的纪录。需要留意的是，市民购买力和楼价严重脱节，不但是民生问题，也反映楼市危机。楼市缺乏购买力的支撑，泡沫风险只会与日俱增，一旦爆破，无可避免带来大震荡，冲击香港经济民生，值得警惕。现届政府已致力解决房屋问题，各界应继续支持当局各项增加供应稳定楼价措施，协助市民安居。

市民生活水平高低与多项生活因素息息相关。香港楼价和租金价格持续上升，在调查的21个指标中，以市民负担物业能力下降的情况最差，也显示市民对能否置业安居最为关注。调查以入息中位数计算，市民需约14年的全部收入才能购入市区一个400尺单位。置业难令市民晚婚、独身和不生小孩的现象愈来愈普遍，凸显房屋问题对于市民生活水平的影响，特区政府仍需着力处理楼市问题，改善市民生活水平。

本次中大的调查结果不但显示香港置业难会直接影响市民的生活水平，而且显示楼价升幅与市民收入严重脱节。楼市缺乏实际的购买力支持，令楼市泡沫不断集聚，楼市大震荡的风险越来越大。

楼市供不应求是多年积累的问题。梁振英特首上任以来，将房屋问题视作施政的重中之重。现届政府积极理顺楼市供求，除大力开发土地，增进公共房屋和私楼建屋量外，又多次推出＂辣招＂冷却楼市，稳定楼价，取得明显效果。如果没有＂辣招＂遏抑炒卖活动，今日的楼价可能存在更多暗涌。解决置业问题，增加供应是根本之道，未来土地供应和遏楼价措施仍需持续。然而，政府过去推出包括东北发展和楼市＂辣招＂等措施，不断受到立法会反对派议员和一些激进团体的阻挠，令措施落实缓慢。社会各界应排除干扰，支持政府的房屋措施，以解决住屋问题，帮市民安居乐业。(A05)