港报社评：若无诚意无决心怎解困局?--明报8月14日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
香港政改争议迄今，从各方释出的信息，对2017年落实特首普选，都不抱厚望，社会上弥漫着政改告吹、政制原地踏步的悲观情绪。许多人对可能出现的结果，都心有不甘，因为政改是重大事项，未经过实质具体讨论就一拍两散，未免过于儿戏。明日开始中联办主任张晓明分批会晤泛民议员，期望可为各方只看到对方的问题，看不到对方的忧虑的情况，带来改变契机；中央与泛民要从对方的角度看争议，逐步缩窄分歧，争取落实特首普选，才是负责任的做法。
本月底全国人大常委会就会公布特首普选的框架，中央与泛民若从未有过实质具体讨论，政改就这样拍板定案，我们认为极不妥当。以这种方式拉倒政改，对香港带来的负面影响，将极其深远，香港政局更混乱，政府的管治更艰困，对中央与香港都绝无好处。
中央不应该把政改推到这种景况，须以实际行动显示落实特首普选的决心，重新与泛民和社会人士沟通对话；目前，首要是本月底全国人大常委会就特首普选定下的框架，不宜全面封堵对话之门，在提名委员会组成、提委会提名程序等，都要留有讨论空间。另外，中央不能只看到自己的忧虑，也要看到泛民与不少港人抗拒普选有不合理限制的忧虑，要提出具体构思，化解共同忧虑。至于泛民，应该从公民提名的桎梏走出来，按提名委员会的框架，本诸普选不能有不合理限制、必须有真正选择的原则，与中央实质具体讨论，才是争取落实特首普选的正途。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。