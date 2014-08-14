港报社评：若无诚意无决心怎解困局?--明报8月14日

香港政改争议迄今，从各方释出的信息，对2017年落实特首普选，都不抱厚望，社会上弥漫着政改告吹、政制原地踏步的悲观情绪。许多人对可能出现的结果，都心有不甘，因为政改是重大事项，未经过实质具体讨论就一拍两散，未免过于儿戏。明日开始中联办主任张晓明分批会晤泛民议员，期望可为各方只看到对方的问题，看不到对方的忧虑的情况，带来改变契机；中央与泛民要从对方的角度看争议，逐步缩窄分歧，争取落实特首普选，才是负责任的做法。

本月底全国人大常委会就会公布特首普选的框架，中央与泛民若从未有过实质具体讨论，政改就这样拍板定案，我们认为极不妥当。以这种方式拉倒政改，对香港带来的负面影响，将极其深远，香港政局更混乱，政府的管治更艰困，对中央与香港都绝无好处。

中央不应该把政改推到这种景况，须以实际行动显示落实特首普选的决心，重新与泛民和社会人士沟通对话；目前，首要是本月底全国人大常委会就特首普选定下的框架，不宜全面封堵对话之门，在提名委员会组成、提委会提名程序等，都要留有讨论空间。另外，中央不能只看到自己的忧虑，也要看到泛民与不少港人抗拒普选有不合理限制的忧虑，要提出具体构思，化解共同忧虑。至于泛民，应该从公民提名的桎梏走出来，按提名委员会的框架，本诸普选不能有不合理限制、必须有真正选择的原则，与中央实质具体讨论，才是争取落实特首普选的正途。(A03)