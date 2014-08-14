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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:29 BJT

****《港报快速浏览》--8月14日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要----------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                      
 《香港报摘》--经济日报                                                  
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                          
 
 ----------------------------------社评------------------------------------
 港报社评：中企投地建楼，望实而不华--星岛日报                            
 港报社评：三大方向纾缓自由行压力--信报                                  
 港报社评：中央未惧信贷减，最忧楼泡爆破--经济日报                        
 港报社评：市民购买力越低，楼市风险越大--文汇报                          
 港报社评：若无诚意无决心怎解困局?--明报                                 
 
 ---------------------------------财经评论----------------------------------
 港报财经评论：垃圾债走资见假黑天鹅--信报                                
 港报财经评论：中资股发力，恒指望25,000--经济日报                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                  
 台湾报摘                                                                  
    
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