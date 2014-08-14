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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:12 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月14日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/14 沪　　会 稽 山 780579 10,000　 4.43 14.42 中金公司　8/19

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 沪　　长 白 山 603099 6,667　　 4.54 20.25　　 安信证券

　

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)
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