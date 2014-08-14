南美金融：阿根廷批评美国法官的表态，钉子户投资者和解希望不大

路透布宜诺斯艾利斯/纽约8月13日 - 阿根廷主权债纠纷获得私下和解的前景周三转淡。之前钉子户投资者称，银行并未给出现实的方案，而政府也浇灭了可能很快重启谈判的希望。

阿根廷披索创纪录新低，因外界担心，这场持续多年的债务纠纷会无限期地拖延下去。

市场传闻称，有大型跨国银行要买断某钉子户投资者手中的阿根廷违约债务头寸。该投资者则回应称，经过多次会谈之后，银行并未拿出合理方案，来解决这一可追溯到2002年的债务违约问题。

Aurelius Capital Management发表声明称，“这一努力已使我们确信，债务违约问题获得私下解决的可能性不大。”

钉子户投资者拒绝了之前的两个重组计划，坚持要求更有利的条款。

声明称，“我们收到的提议根本无法接受。提出这些建议的实体只打算出很少量的钱支付它们想让我们接受的价格。有一项提议甚至在我们能回应之前就取消了。我们的提出的方案则没有收到任何建设性的回应。”

消息人士告诉汤森路透IFR，花旗集团 ，德意志银行 ，汇丰 及摩根大通 给这些钉子户对冲基金报出的价格为面值的40%，周一将报价提高到50%。这些债券包括利息大致为16.6亿美元。

美国地区法院法官Thomas Griesa上周五表示，如果阿根廷依然宣称它履行了债务义务、并未违约的话，他将判阿根廷藐视法庭。

阿根廷周三对Griesa提出抗议，反对他判定藐视法庭的威胁。

阿根廷内阁首席部长Jorge Capitanich表示，Griesa并未理解该案的复杂性。他还说，并未安排与这些对冲基金展开新的谈判。