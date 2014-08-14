企业并购：伊莱克斯和Quirky洽购通用电气家电业务--彭博

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月13日 - 彭博援引消息人士报导，通用电气(奇异,GE) 据悉正与瑞典伊莱克斯(Electrolux) 和Quirky Inc进行商谈，洽售家电部门。
彭博援引消息人士称，有百年历史的通用家电业务售价可能约为20亿美元。
彭博称，通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)想专注于工业业务，所以最近再次决定出售家电业务。
彭博援引消息人士称，美国创意产品电商Quirky将联手私募股权投资公司收购通用电气家用电器业务的多数股权。
通用电气发言人Seth Martin拒绝置评。
今年通用电气已拟定剥离价值40亿美元的工业业务的计划，未来将专注于高回报业务。
无法立即联系上伊莱克斯置评。由于目前不在工作时间内，无法联系上Quirky对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。