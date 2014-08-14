新债招标：中国农发行一年增发债收益率4.2635%，三年4.6854%--业内人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海8月14日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的一年及三年期固息增发债，中标收益率分别为4.2635%和4.6854%；两期债的投标倍数分别为3.32倍和3.36倍。
农发行另外还有一期五年期固息债将于北京时间11:30结束招标。
今日新债中，一年期品种为该行今年第37期债 第三次增发，票面利率为4.13%；三年品种为第38期 第三次增发，票面利率为4.72%；五年为第39期 第二次增发，票面利率为4.95%。
具体发行条款如下：
37期第三次增发 38期第三次增发 39期第二次增发
---------------------------------------------------------------
招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 1/3年：8/14上午10:00-11:00 5年：8/14上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 8月19日 8月18日 8月18日
起息日 6月11日 7月16日 7月16日
发行期 8/15-8/19 8/15-8/18 8/15-8/18
上市日 8月21日 8月22日 8月22日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。