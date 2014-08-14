新债招标：中国农发行一年增发债收益率4.2635%，三年4.6854%--业内人士

路透上海8月14日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的一年及三年期固息增发债，中标收益率分别为4.2635%和4.6854%；两期债的投标倍数分别为3.32倍和3.36倍。

农发行另外还有一期五年期固息债将于北京时间11:30结束招标。

今日新债中，一年期品种为该行今年第37期债 第三次增发，票面利率为4.13%；三年品种为第38期 第三次增发，票面利率为4.72%；五年为第39期 第二次增发，票面利率为4.95%。

具体发行条款如下：

37期第三次增发 38期第三次增发 39期第二次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 1/3年：8/14上午10:00-11:00 5年：8/14上午10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 8月19日 8月18日 8月18日

起息日 6月11日 7月16日 7月16日

发行期 8/15-8/19 8/15-8/18 8/15-8/18

上市日 8月21日 8月22日 8月22日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%