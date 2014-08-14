《香港报摘》--其他报纸重要消息8月14日

*明报

--中国房地产商--旭辉 上半年推出9个新项目，今年前7个月，公司合同销售金额为117.2亿元人民币，完成全年220亿元人民币目标的53%。旭辉主席林中表示，预计房地产市场在今年第三季起触底回升，因此对于全年可以顺利达到销售目标表示乐观。

*星岛日报

--澳门娱乐场酒店--美高梅 首席财务官王志琪表示，公司将增加资本开支，由今年的5,000万美元，于未来三年，每年的资本开支将增至1亿美元，主要用于翻新中场设施。行政总裁Grant Bowie表示，集团将部分贵宾厅的赌台转至中场，未来会集中做好中场业务。

*苹果日报

--国务院相隔八年再推出的保险新“国十条”，富士通托管服务部总经理黄伟康相信，配合逐见好转的A股表现，以寿险为主业的国寿 、平保 、太保 及新华保险 将较能受惠。

*东方日报

--凤凰卫视 中期纯利按年跌44.6%，录得2.283亿港元，主因内地市场对奢侈品的需求下降，导致电视广播业务的广告收入减少。凤凰卫视表示已采纳多元化策略，旗下新媒体及户外媒体业务的分类溢利均较去年同期录得可观增长。

*文汇报

--香港电讯商--和记电讯香港 旗下的3家居宽频将与内地视频网站乐视（Letv）合作，推出首个4K家居宽频组合，相关月费最低309元起。乐视国际事业部行政总裁莫翠天表示，公司计划斥资3亿元人民币购买香港版权，解决香港用户无法收看旗下节目的问题，并预期在两年内进入香港市场。

*大公报

--通达集团 主席兼行政总裁王亚南表示，相信未来两、三年内地4G用户将达到4亿。为配合订单增加，集团今年将投入逾1亿港元用于厦门新厂房建设，将于9月局部投产，现时正安装设备，目标产能可于3年内翻一番。并将投入逾1亿港元用于发展计算机数值控制技术（CNC）。（完）