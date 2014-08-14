《香港报摘》--其他报纸重要消息8月14日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
*明报
--中国房地产商--旭辉 上半年推出9个新项目，今年前7个月，公司合同销售金额为117.2亿元人民币，完成全年220亿元人民币目标的53%。旭辉主席林中表示，预计房地产市场在今年第三季起触底回升，因此对于全年可以顺利达到销售目标表示乐观。
*星岛日报
--澳门娱乐场酒店--美高梅 首席财务官王志琪表示，公司将增加资本开支，由今年的5,000万美元，于未来三年，每年的资本开支将增至1亿美元，主要用于翻新中场设施。行政总裁Grant Bowie表示，集团将部分贵宾厅的赌台转至中场，未来会集中做好中场业务。
*苹果日报
--国务院相隔八年再推出的保险新“国十条”，富士通托管服务部总经理黄伟康相信，配合逐见好转的A股表现，以寿险为主业的国寿 、平保 、太保 及新华保险 将较能受惠。
*东方日报
--凤凰卫视 中期纯利按年跌44.6%，录得2.283亿港元，主因内地市场对奢侈品的需求下降，导致电视广播业务的广告收入减少。凤凰卫视表示已采纳多元化策略，旗下新媒体及户外媒体业务的分类溢利均较去年同期录得可观增长。
*文汇报
--香港电讯商--和记电讯香港 旗下的3家居宽频将与内地视频网站乐视（Letv）合作，推出首个4K家居宽频组合，相关月费最低309元起。乐视国际事业部行政总裁莫翠天表示，公司计划斥资3亿元人民币购买香港版权，解决香港用户无法收看旗下节目的问题，并预期在两年内进入香港市场。
*大公报
--通达集团 主席兼行政总裁王亚南表示，相信未来两、三年内地4G用户将达到4亿。为配合订单增加，集团今年将投入逾1亿港元用于厦门新厂房建设，将于9月局部投产，现时正安装设备，目标产能可于3年内翻一番。并将投入逾1亿港元用于发展计算机数值控制技术（CNC）。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。