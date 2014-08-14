中国金融：7月央行口径外汇占款减少2亿元，较近年同期大减--央行官员

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京8月14日 - 中国金融时报周四引述央行调查统计司司长盛松成称，7月央行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。
在对7月低于市场预期的金融数据做出解读时，他提到四点原因：新增贷款减少、派生存款相应较少，同业业务监管加强、同业业务派生货币的功能减弱，财政存款增加较多间接导致货币供应减少外，外汇占款对M2增长的贡献率大幅下降。
“今年3月份汇改以后，我国外汇市场供求基本平衡，人民币汇率双向波动增强，外汇占款自5月份开始出现下降趋势。”他说。
他提供的数据显示，从今年5月至7月各月央行口径新增外汇占款情况来看，分别为4亿元、-868亿元和-2亿元，其中6、7月外汇占款余额均出现了净减少。外汇占款新增大量减少导致外部流入资金对M2增长的贡献率大幅下降。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。