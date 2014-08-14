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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 09:42 BJT

中国金融：7月央行口径外汇占款减少2亿元，较近年同期大减--央行官员

路透北京8月14日 - 中国金融时报周四引述央行调查统计司司长盛松成称，7月央行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。

在对7月低于市场预期的金融数据做出解读时，他提到四点原因：新增贷款减少、派生存款相应较少，同业业务监管加强、同业业务派生货币的功能减弱，财政存款增加较多间接导致货币供应减少外，外汇占款对M2增长的贡献率大幅下降。

“今年3月份汇改以后，我国外汇市场供求基本平衡，人民币汇率双向波动增强，外汇占款自5月份开始出现下降趋势。”他说。

他提供的数据显示，从今年5月至7月各月央行口径新增外汇占款情况来看，分别为4亿元、-868亿元和-2亿元，其中6、7月外汇占款余额均出现了净减少。外汇占款新增大量减少导致外部流入资金对M2增长的贡献率大幅下降。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
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