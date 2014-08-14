中国金融：7月央行口径外汇占款减少2亿元，较近年同期大减--央行官员

在对7月低于市场预期的金融数据做出解读时，他提到四点原因：新增贷款减少、派生存款相应较少，同业业务监管加强、同业业务派生货币的功能减弱，财政存款增加较多间接导致货币供应减少外，外汇占款对M2增长的贡献率大幅下降。

他提供的数据显示，从今年5月至7月各月央行口径新增外汇占款情况来看，分别为4亿元、-868亿元和-2亿元，其中6、7月外汇占款余额均出现了净减少。外汇占款新增大量减少导致外部流入资金对M2增长的贡献率大幅下降。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)