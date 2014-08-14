版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 10:35 BJT

台湾汇市：台币实质交易稳于区间，盘初外资略汇入

路透台北8月14日 - 台币兑美元 周四稳于区间。汇银人士指出，尽管韩国央行降息，但韩元趋升，台币汇价则大致位于区间之内，外资略有汇入。

汇银人士表示，出口商挂价已在30.010左右，较先前向右移动，目前量能不够大。外资盘初略有汇入。

〞早上有遇到外商在汇入，但不知量多不多。〞一位本地大型商银交易人士说。

韩国央行周四一如预期降息，为15个月来首次，此举料为屈服于政府压力，以提振内需。这是该央行去年5月以来首次降息，使得基准利率降至2010年11月初以来最低。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价-0.015/-0.012。一个月远汇报价 暂报在29.985/29.992左右，上日纽约盘收在29.980。

本地时间1027，台股加权指数 升0.25%报9,254.26点。韩元 同时报1,025.4/1,025.9，上日收在1,029.8。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.998-30.006，上交易日全日主要区间在30.003-30.011。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.998-30.006

最新相关报导链接：

--日本经济：6月核心机械订单三个月来首次上升，但趋势疲弱

--《全球汇市》英镑受到英国央行立场转变的打击，欧元关注GDP数据

--伊拉克情势：马利基拒不让位；欧洲追随美国向库尔德人提供武器

--巴西政治：总统候选人坎波斯坠机身亡，本地金融市场陷入动荡 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐