台湾汇市：台币实质交易稳于区间，盘初外资略汇入

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月14日 - 台币兑美元 周四稳于区间。汇银人士指出，尽管韩国央行降息，但韩元趋升，台币汇价则大致位于区间之内，外资略有汇入。
汇银人士表示，出口商挂价已在30.010左右，较先前向右移动，目前量能不够大。外资盘初略有汇入。
〞早上有遇到外商在汇入，但不知量多不多。〞一位本地大型商银交易人士说。
韩国央行周四一如预期降息，为15个月来首次，此举料为屈服于政府压力，以提振内需。这是该央行去年5月以来首次降息，使得基准利率降至2010年11月初以来最低。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价-0.015/-0.012。一个月远汇报价 暂报在29.985/29.992左右，上日纽约盘收在29.980。
本地时间1027，台股加权指数 升0.25%报9,254.26点。韩元 同时报1,025.4/1,025.9，上日收在1,029.8。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.998-30.006，上交易日全日主要区间在30.003-30.011。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.998-30.006
最新相关报导链接：
--日本经济：6月核心机械订单三个月来首次上升，但趋势疲弱
--《全球汇市》英镑受到英国央行立场转变的打击，欧元关注GDP数据
--伊拉克情势：马利基拒不让位；欧洲追随美国向库尔德人提供武器
--巴西政治：总统候选人坎波斯坠机身亡，本地金融市场陷入动荡 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。