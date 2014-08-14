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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上涨，受东京定盘时的需求支撑

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* 美元/日圆升逾昨天高点102.55，受东京定盘时的需求支撑

* 103.00之前的出口商卖单应会抑制美元涨势

* 但在103.15前，没有重大技术阻力

* 美元/日圆先前在美国交易时段上涨，尽管美国公债收益率下跌 (完)

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