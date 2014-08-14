版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:51 BJT

中信期货：中国期指持仓持续下降，资金撤离不利上攻

以下内容节选自8月14日的《期货日报》：

最近两周期指持续高位振荡的格局让投资者略感迷茫，资金缓慢离场的局面还在延续。虽然本周调整有遏制，但是回升动能也明显不足。期指盘中波动也有所增加，始终处于前期高点下方徘徊，方向略显迷茫。

最近期指总持仓连续下降，从最高的19万手下降到17万手左右。资金的撤离显示高位振荡中，投资者信心不足。虽然周二空方减仓更明显，但是多方也缺乏信心，市场缺乏向上突破的动能。周三总持仓继续下降，显示整体资金仍在撤离，这将抑制市场的上行步伐。资金的减仓动作暂时还不能判断市场是否出现转市，因为后期能否重新增仓值得关注。如果后续期指增仓上行，则反弹延续概率大。一旦出现加仓回调，需要警惕反弹遇阻的可能性。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐