中信期货：中国期指持仓持续下降，资金撤离不利上攻

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自8月14日的《期货日报》：
最近两周期指持续高位振荡的格局让投资者略感迷茫，资金缓慢离场的局面还在延续。虽然本周调整有遏制，但是回升动能也明显不足。期指盘中波动也有所增加，始终处于前期高点下方徘徊，方向略显迷茫。
最近期指总持仓连续下降，从最高的19万手下降到17万手左右。资金的撤离显示高位振荡中，投资者信心不足。虽然周二空方减仓更明显，但是多方也缺乏信心，市场缺乏向上突破的动能。周三总持仓继续下降，显示整体资金仍在撤离，这将抑制市场的上行步伐。资金的减仓动作暂时还不能判断市场是否出现转市，因为后期能否重新增仓值得关注。如果后续期指增仓上行，则反弹延续概率大。一旦出现加仓回调，需要警惕反弹遇阻的可能性。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。