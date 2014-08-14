国际油市：美国第二批凝析油出口船货将运至鹿特丹--消息人士

路透纽约8月13日 - 船运消息人士周三表示，仅管亚洲需求强劲，但第二批美国轻质油出口船货将于8月底装运并发往欧洲。

石油生产商Pioneer Natural Resources Co 8月初时表示，预计亚洲对经过最低程度加工的凝析油有强劲需求。该公司在3月获得美国商务部许可出口此类型凝析油。凝析油是一种超轻质油。

首批三艘凝析油船货的买家是亚洲贸易商：日本三井物产 和三菱商事 。

第二批出口船货的目的地意外变成欧洲，凸显运费成本效益问题可能成为建立固定的美国-亚洲贸易路线的障碍。

该批船货原本预计在8月8-10日装船并运往亚洲。但租船者Westport Petroleum Inc却难以找到愿意接单的巴拿马型油轮。亚洲航线距离漫长，而且回程无货可载。而在8月初的时候，大西洋盆地(Atlantic Basin)巴拿马型船运费是比较高的。

两名消息人士说，现在该批船货将运往鹿特丹。船运消息人士说，如果运往鹿特丹等欧洲地点的话，巴拿马型船就可以在回程时载运燃料油等船货返回美国。

“这有点像巴拿马型船的回程运输，因其可在鹿特丹找到一些船货。所以他们可能不会计较运费打些折扣“或船运成本，一位航运界人士说。

船运消息人士说，总部位于美国田纳西州的Westport向康乃迪克州船运公司Penfield Marine订了一艘巴拿马型船。Westport是日本贸易商三井物产的船运分支。

Penfield Marine一位高层拒绝置评。Westport则因当地不是常规上班时间，尚无法取得联系。(完)