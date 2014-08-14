中国个股:复星国际以10.65亿元受让中山公用13%股权,三年内不减持

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月14日 - 中国综合性民营企业复星国际 旗下上海复星高科技集团公司近日以10.65亿元人民币受让中山公用 13%股权，并承诺三年内不减持。
中山公用是广发证券 第三大股东。公司周四公告显示，其大股东中山中汇投资集团周一已与复星集团签署股权转让协议，转让其持有的1亿122.88万股中山公用股权，每股转让价为10.52元，复星集团已支付30%转让款。
目前该协议已获中山市政府批复，并上报广东省国资委待批。转让后，中汇投资集团仍持有中山公用49.26%股权，控股股东并不发生变化。
公告还显示，复星集团此次受让中山公用股权，主要是为了股权投资。复星目前还持有境内外逾10家上市公司大宗股权，例如复星医药 、豫园商城 、上海证大 等。
中山公用以水务等公用事业为主，以对外投资业务为辅的上市公司。其中一项最有价值资产为国内大型券商广发证券11.6%股权，目前广发证券的市值为626亿元。
中山公用周四开盘报11.79元，涨0.17元或1.46%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。