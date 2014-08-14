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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:39 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走跌，因美元在亚洲盘出现全面空头回补

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* 美元/日圆走高激励了全面的美元空头回补

* 美元已完全扳回疲弱美国零售销售数据出炉后录得的跌幅

* 澳元/美元小时支撑在0.9279，买方布局在0.9260/80 (完)

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