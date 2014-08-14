版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:54 BJT

光大期货：大商所鸡蛋期价跳水，利多兑现市场缺乏刺激

以下内容节选自8月14日的《期货日报》：

周三，鸡蛋主力1501合约小幅冲高后跳水，近月1409合约跟随下行。截至收盘，鸡蛋1501合约跌至4741元/500千克，日跌幅1.76 %。相比之下，1409合约略显坚挺，日跌幅1.21%。

根据以往走势，鸡蛋现货全年的最高点通常出现在8月末9月初，9月过后，随着鸡蛋供需矛盾逐步缓解，鸡蛋价格将出现季节性回落。从目前现货市场情况来看，鸡蛋供应偏紧和鸡蛋现货价格创出新高等利多预期都在逐步兑现，鸡蛋期货市场缺乏新利多题材刺激，期、现价格下跌预期逐步浮出水面。

在鸡蛋现货价格创历史新高并不断攀升的时候，鸡蛋期货远月合约大幅跳水并带动近月合约下行。在鸡蛋现货上演完“最后的疯狂”后，有理由相信，下游消费快速萎缩将带动现货价格出现一波急速下跌。当鸡蛋现货开始下跌的时候，鸡蛋期货也将迎来新一轮猛烈下跌行情。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐