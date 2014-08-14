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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:47 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘随美债小跌，反应美国零售销售数据令人失望

路透台北8月14日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四早盘小跌。交易员表示，由于美国零售销售数据令人失望及台股早盘持续小涨，令台债盘初随美债殖利率区间趋跌。

交易员指出，韩国央行今早宣布降息一码(25个基点)至2.25% ，一如市场预期，台债盘初偏向反应美国零售数据欠佳的利多，五年券103/10殖利率盘初区间偏跌，不过近期该券殖利率都小碎步整理，短线料殖利率往下力道有限。

〞韩国央行降息一来符合预期，二来只是心理影响而已，台湾央行还是会走自己的步调。〞一位证券商台债交易员说。

当地时间9:30，台湾加权指数 上涨0.27%，暂报9,256.25点；亚洲盘初美国指标10年期公债 殖利率则来到2.43%附近。

美国公债收益率周三下跌，因美国零售销售数据令人失望，重然对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在更长时间保持近零利率以维持经济复苏在轨道上的预期。最新标售2024年8月到期的10年期公债的得标利率为2.439%，是2013年6月来最低水平。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.13-1.15%

本地时间9:40时最新报价：

• 103/10期殖利率跌1.14基点报1.1351%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债收益率下跌，因数据疲弱和10年期公债标售需求强劲

--《综述》美国7月零售销售意外持平，但未来几月料反弹

--表格：美国7月零售销售与前月持平，逊于预估的增长0.2%

--伊拉克情势：马利基拒不让位；欧洲追随美国向库尔德人提供武器 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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