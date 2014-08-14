台湾债市：五年券殖利率早盘随美债小跌，反应美国零售销售数据令人失望

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月14日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四早盘小跌。交易员表示，由于美国零售销售数据令人失望及台股早盘持续小涨，令台债盘初随美债殖利率区间趋跌。
交易员指出，韩国央行今早宣布降息一码(25个基点)至2.25% ，一如市场预期，台债盘初偏向反应美国零售数据欠佳的利多，五年券103/10殖利率盘初区间偏跌，不过近期该券殖利率都小碎步整理，短线料殖利率往下力道有限。
〞韩国央行降息一来符合预期，二来只是心理影响而已，台湾央行还是会走自己的步调。〞一位证券商台债交易员说。
当地时间9:30，台湾加权指数 上涨0.27%，暂报9,256.25点；亚洲盘初美国指标10年期公债 殖利率则来到2.43%附近。
美国公债收益率周三下跌，因美国零售销售数据令人失望，重然对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在更长时间保持近零利率以维持经济复苏在轨道上的预期。最新标售2024年8月到期的10年期公债的得标利率为2.439%，是2013年6月来最低水平。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.13-1.15%
本地时间9:40时最新报价：
• 103/10期殖利率跌1.14基点报1.1351%。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债收益率下跌，因数据疲弱和10年期公债标售需求强劲
--《综述》美国7月零售销售意外持平，但未来几月料反弹
--表格：美国7月零售销售与前月持平，逊于预估的增长0.2%
--伊拉克情势：马利基拒不让位；欧洲追随美国向库尔德人提供武器 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。