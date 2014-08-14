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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:58 BJT

华联期货：大连棕榈油期货熊市未尽，秋冬临近即将进入消费淡季

以下内容节选自8月14日的《期货日报》：

在今年国内期货市场上，最“熊”品种当数三大油脂——豆油、菜油、棕榈油，其中，棕榈油漫漫熊途已经持续了5个多月。

马来西亚棕榈油局（MPOB）8月11日发布的月度报告显示，7月底马来西亚棕榈油库存增至168万吨，高于上月水平，环比增长1.5%。国内棕榈油库存同样居高不下。今年国内棕榈油港口库存就没有低过100万吨，截至8月12日仍处于107.7万吨的高位。而目前商业库存为113.55万吨，也处于历史高位。

夏季往往是棕榈油的消费旺季，但今年夏天棕榈油期价阴跌不止。随着秋冬季节的来临，棕榈油将进入消费淡季，预计熊市仍将持续。对P1501合约来说，期价只有跌到5300—5400元/吨的区域，才有可能出现喘息的机会。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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