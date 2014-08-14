华联期货：大连棕榈油期货熊市未尽，秋冬临近即将进入消费淡季

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自8月14日的《期货日报》：
在今年国内期货市场上，最“熊”品种当数三大油脂——豆油、菜油、棕榈油，其中，棕榈油漫漫熊途已经持续了5个多月。
马来西亚棕榈油局（MPOB）8月11日发布的月度报告显示，7月底马来西亚棕榈油库存增至168万吨，高于上月水平，环比增长1.5%。国内棕榈油库存同样居高不下。今年国内棕榈油港口库存就没有低过100万吨，截至8月12日仍处于107.7万吨的高位。而目前商业库存为113.55万吨，也处于历史高位。
夏季往往是棕榈油的消费旺季，但今年夏天棕榈油期价阴跌不止。随着秋冬季节的来临，棕榈油将进入消费淡季，预计熊市仍将持续。对P1501合约来说，期价只有跌到5300—5400元/吨的区域，才有可能出现喘息的机会。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。