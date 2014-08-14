港股业绩：中移动中期净利倒退8.5%，受政策因素及加大资源投入拖累

路透香港8月14日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周四宣布，今年上半年净利按年倒退8.5%，电信业被纳入＂营改增＂等政策因素，以及公司在拓展4G业务方面加大资源投入，均对盈利带来负面影响。

截至6月底止半年，中移动的净利为577亿元人民币，其去年同期净利为631亿元。

根据路透计算，中移动第二季净利为325亿元，较首季的252亿元增29%。

上半年中移动的数据业务增势良好，收入达到1,219亿元，同比增27.8%，其中无綫上网业务收入达720亿元，同比升51.8%。

公司表示，为了支撑数据流量的爆发式增长，特别是加快拓展4G业务，适当加大了相关资源投入力度；同时，受营改增、网间结算标准调整等政策性因素影响，令公司盈利水平有所下降。

中移动在另一份声明中公布，7月底止4G客户数从6月底的1,394.3万户显着增加至2,043.7万户；客户总数达7.936亿。(完)

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)