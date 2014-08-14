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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:57 BJT

上海中期：消费淡季来临，沪铜价格摇摇欲坠

以下内容节选自8月14日的《期货日报》：

进入7月，LME铜价在6950-7212美元/吨箱体内振荡。供给持续改善，现货高升水格局不复存在。本轮铜现货供给增加始于7月初，随着金川公司旗下位于金昌市的一座产能为40万吨的铜冶炼厂复产，现货市场一改前几个月的高升水格局，转为贴水报价。沪铜1407合约高达34250吨的交割量，更是证明了现货供给增加的势头。

　　三季度是传统制造业淡季，精炼铜下游消费料将放缓，铜价上行将受到制约。在消费淡季，尽管仍有部分铜冶炼企业停产检修，但规模有限。随着印尼铜精矿出口恢复，预计全球铜精矿供给将有所增加，这将对全球铜价有一定的打压作用。在国内精炼铜供给宽裕的背景下，印尼铜精矿出口恢复成为铜价下跌的诱因，但下跌幅度会受到微刺激政策限制。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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