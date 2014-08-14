《全球主要央行动态》--8月14日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月7日-8月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

--在美国货币政策接近历史性转折之际，美联储主席叶伦认准了一条简单的原则：宁愿对抗通胀，也不想面对另一场经济衰退。通过对现任及前任美联储官员的访谈，可以看出叶伦及美联储核心决策者决心要避免过早升息，以免损害脆弱的美国经济。

--纽约联邦储备银行总裁杜德利称，批发融资市场仍旧有许多弱点，危机过后更加难以对影子银行进行“特别干预”。 他并称称，强化短期批发融资市场稳定性至为重要。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，早该对经纪商-交易员规范进行全面重新评估。他呼吁，对那些拥有庞大经纪商-交易员业务的企业实施较严格的资本规定。

**欧洲**

--欧洲央行维持指标利率在纪录低位，称如果欧元区滑向通缩，准备印钞购债。央行并警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。

--德国央行总裁魏德曼驳斥了法国提出的要德国和欧洲央行做出更多努力的要求，称在国内采取适当措施刺激增长的责任在于各国政府，而且货币政策不应当以削弱欧元和提升竞争力为目的。他在接受法国世界报的专访时称，欧元区没有陷入一个自行持续的通缩循环；经济复苏虽然疲弱，但通胀和经济增长应会逐渐出现。

--英国央行决议维持利率在纪录低位不变，让经济有更多的时间持续快速复苏，然而决策官员间的分歧已更加明显。

--英国央行在季度通胀率报告中将今年薪资增速预估下调一半至1.25%，预计2015年会更为强劲地回升。央行还预计失业率下降幅度将高于5月时预测，但除此之外，央行对强劲经济增长和通胀率受控的预估大致不变。

英国央行的预测基础是市场假设明年2月加息，这要比5月通胀报告公布时提前了三个月。央行维持之前的前瞻指引，即未来加息脚步将是缓慢进行，而且升息后的水准将远低于危机前的常态水平。央行还暗示，薪资情况将是影响利率调整确切时机的重要因素。

--英国央行总裁卡尼在通胀报告后表示，闲置产能消耗的速度快过预期，央行货币政策委员会(MPC)会对薪资以及单位劳动力成本增长给予重视，MPC对薪资增长不设定特别的门槛，会关注一系列数据。

**中国**

--中国央行公布的7月份主要金融数据明显低于此前的市场预期，其中社会融资规模环比大降近九成。对此，中国央行有关部门负责人表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行,预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势。

刊登在央行网站的新闻稿称，将继续实施稳健的货币政策，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境。

--中国央行表示，对部分分支行增加再贴现额度120亿元人民币，要求全部用于支持金融机构扩大“三农”(农业、农民、农村)、小微企业信贷投放。

--中国人民银行研究局首席经济学家马骏近日表示，目前存款保险制度出台的各项准备工作基本就绪。存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。他并表示，应加大市场决定汇率的力度。央行基本退出常态式外汇干预，只在汇率浮动范围超过规定区间、资本项目有较大不平衡及金融市场出现危机等偶然情况下才对外汇市场进行干预。

--中国人民银行研究局副局长王宇撰文指出，解决中小企业融资难、融资贵问题，可以大力发展直接融资，发展多层次资本市场，支持中小企业依托中小企业股份转让系统开展融资，增加中小企业债务融资工具及规模。谈及利率市场化，王宇表示，要加快利率市场化改革，加快金融机构自主定价能力和金融市场基础设施建设，在发展同业存单市场的基础上，探索发行面向企业和个人的大额存单，扩大金融机构负债产品市场定价范围。

**日本**

--日本央行维持货币政策不变，并维持对日本经济的评估不变，认为经济正在复苏，但是对出口和产出的看法趋淡，回应了近期一系列疲软的数据。不过央行表示，家庭支出依然强劲，亮明认为当前无需采取新的刺激措施的观点。

--日本央行总裁黑田东彦表示，为了稳步实现2%的通胀率目标，将在必要情况下长时间维持质化量化宽松(QQE)，将检视经济的上行和下行风险，并在适当时作出调整。他称，日本经济将继续温和复苏，消费税上调后需求的下滑态势将减弱；出口疲弱是因为新兴经济复苏乏力和美国经济暂时放缓，未来出口将回到温和复苏的态势。

--日本央行公布7月政策会议记录显示，央行决策者表示，随着产出缺口改善和通胀预期上升，物价上行压力将增加。会议记录显示，央行委员们认为，消费者物价月度波动受到广泛关注，但央行需聚焦于基础通胀趋势。多名委员指出出口的复苏推迟，但随着海外经济体积蓄动能，日本出口可望温和扩张。

**韩国**

--韩国央行货币政策委员会将指标利率调降25个基点至2.25%，符合市场普遍预期。这是该央行去年5月以来首次降息，使得基准利率降至2010年11月初以来最低。

韩国央行总裁在会后的新闻发布会上表示，利率决定并非一致同意，有一位委员投票赞成维持利率不变。他还说，7月时对经济形势的看法目前没有改变。

**澳洲**

--澳洲央行再次表示，将在一段时间内维持利率在纪录低位不变，并淡化7月失业率升至12年高位的影响，称最近数据波动较大。澳洲央行在政策报告中还称，矿业投资减少及财政整顿的拖累，被资源出口增长和低利率抵消。该央行下调了对经济增长前景的看法，但指出微幅下调的幅度完全处于体现预估不确定性的正常范围内。

(完)

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