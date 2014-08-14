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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 10:00 BJT

台湾股市：早盘小涨，鸿海精密受业绩提振大幅上扬

路透台北8月14日 - 台湾股市周四早盘小幅上扬，受到海外市场稳中走升的支撑。

0140GMT，加权股价指数 上涨25.07点至9,256.38点，周三收高0.74%。

苹果 供应商--鸿海精密 上涨2.36%，该公司周三晚间公布连续第三季实现净利增长。

电子类指数 上扬0.77%。(完)
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