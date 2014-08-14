期货日报：中国大型煤企陆续限产，但高库存料令郑州动力煤延续弱势

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自8月14日的《期货日报》：
中煤集团子公司中煤能源在12日晚间发布公告称，公司将2014年度的原煤计划产量较原计划调减约10%，调减后的2014年度原煤计划产量将较2013年度的原煤实际产量减少约5%。消息人士表示，近日中国煤炭工业协会倡导煤炭行业限产救市，预计下半年全国重点煤炭企业将减产10%。今年以来煤价的持续下跌倒逼煤企限产。
不过，在煤炭市场供大于求大背景下，国内企业煤炭库存却在持续增长。截至8月10日，五大集团（同煤、阳煤、山焦、潞安和晋城）存煤达到4163.49万吨，较去年同期多2060.08万吨。
近期，在下游电厂拿货积极性有所提高及大秦线临时检修等因素支撑下，国内动力煤期货价格出现持续性反弹，1501合约从历史最低价492元/吨反弹至昨日的收盘价514.6元/吨。中信建投期货煤炭分析师张贵川认为，由于企业库存处于历史高位，消化仍需时日，短期内动力煤市场或将延续弱势格局。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。