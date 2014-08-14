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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 10:02 BJT

期货日报：中国大型煤企陆续限产，但高库存料令郑州动力煤延续弱势

以下内容节选自8月14日的《期货日报》：

中煤集团子公司中煤能源在12日晚间发布公告称，公司将2014年度的原煤计划产量较原计划调减约10%，调减后的2014年度原煤计划产量将较2013年度的原煤实际产量减少约5%。消息人士表示，近日中国煤炭工业协会倡导煤炭行业限产救市，预计下半年全国重点煤炭企业将减产10%。今年以来煤价的持续下跌倒逼煤企限产。

不过，在煤炭市场供大于求大背景下，国内企业煤炭库存却在持续增长。截至8月10日，五大集团（同煤、阳煤、山焦、潞安和晋城）存煤达到4163.49万吨，较去年同期多2060.08万吨。

近期，在下游电厂拿货积极性有所提高及大秦线临时检修等因素支撑下，国内动力煤期货价格出现持续性反弹，1501合约从历史最低价492元/吨反弹至昨日的收盘价514.6元/吨。中信建投期货煤炭分析师张贵川认为，由于企业库存处于历史高位，消化仍需时日，短期内动力煤市场或将延续弱势格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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