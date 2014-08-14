新闻稿：韩国央行利率政策声明

“国内金融市场方面，在政府宣布经济政策后一度短暂大幅上涨，但之后又有些回落，多少是因受地缘政治风险等因素影响。美元全线走强打压韩元回落，长期市场利率也下降。”

“展望未来，委员会将引导货币政策以保持消费者物价涨幅中期在通胀目标区间内，同时支持经济成长复苏。在这一过程中，其将密切关注外部风险因素，比如主要国家货币政策的转变、家庭债务趋势等前瞻性经济指标变动等，同时要观察本月降息和政府经济政策的影响。”(完) (编译 王丽鑫/许娜/白云/杜明霞/李爽 审校 张涛/王兴亚/于春红/张若琪/张荻)