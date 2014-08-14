《国际主要央行公开市场操作一览》--8月14日

路透北京8月14日 - 美联储(FED)7月29日-30日议息会议后发布声明，将每月购债规模由350亿美元缩减至250亿美元，仍势将在今秋结束购债，并重申在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的；同时上调了对美国经济的评估，但再度确认不急于升息。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/13 买入通膨保值债券 4.23 01/15/2019 - 02/15/2044

8/12 买入公债 10.94 02/15/2036 - 05/15/2044

8/7 买入公债 23.27 08/15/2021 - 05/15/2024

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/13 隔夜逆回购 -1,356.22 0.05%

8/12 隔夜逆回购 -1,307.13 0.05%

8/11 隔夜逆回购 -1,284.08 0.05%

8/8 三天逆回购 -1,278.46 0.05%

8/7 隔夜逆回购 -1,289.81 0.05%

在2014年8月13日-9月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约210亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--在美国货币政策接近历史性转折之际，美联储主席叶伦认准了一条简单的原则：宁愿对抗通胀，也不想面对另一场经济衰退。通过对现任及前任美联储官员的访谈，可以看出叶伦及美联储核心决策者决心要避免过早升息，以免损害脆弱的美国经济。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/13 七天期反向交易 0.75亿美元 0.59%(固定利率)

8/12 七天期反向交易 1,082.03 0.15%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行维持指标利率在纪录低位，称如果欧元区滑向通缩，准备印钞购债。央行并警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 150,010

上周三 153,070

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当期变化 -3,060

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，并维持对日本经济的评估不变，认为经济正在复苏，但是对出口和产出的看法趋淡，回应了近期一系列疲软的数据。不过央行表示，家庭支出依然强劲，亮明认为当前无需采取新的刺激措施的观点。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,236.50亿台币存单，与当日存单到期金额2,235.25亿相较，存单发行余额增1.25亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,036.5亿台币存单，与当日存单到期金额1,032亿相较，存单发行余额增4.5亿。