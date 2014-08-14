宝城期货：郑商所甲醇期价反弹料昙花一现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自8月14日的《期货日报》：
国家发改委周二宣布，自2014年9月1日起，非居民用存量天然气最高门站价格每立方米提高0.4元，这激发了国内甲醇市场的交投人气，让憋屈许久的期货价格迎来了“扬眉吐气”的一天。昨日甲醇期货主力合约1501跳空高开，全天期价维持偏强姿态运行，收盘报于2856元/吨。多头信心大增，成交量和持仓量均获得显着增长。
不过，当下国内甲醇市场供需矛盾依然较大，国家发改委调增非居民用气存量价格虽会对天然气制甲醇创造成本驱动效应，但难以对煤制和焦炉制生产偏多刺激。后期甲醇期价上行动力匮乏，反弹面临较大压力，对于1501合约来说，可在2850元/吨一线上方逢高抛空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。