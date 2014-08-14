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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 10:11 BJT

宝城期货：郑商所甲醇期价反弹料昙花一现

以下内容节选自8月14日的《期货日报》：

国家发改委周二宣布，自2014年9月1日起，非居民用存量天然气最高门站价格每立方米提高0.4元，这激发了国内甲醇市场的交投人气，让憋屈许久的期货价格迎来了“扬眉吐气”的一天。昨日甲醇期货主力合约1501跳空高开，全天期价维持偏强姿态运行，收盘报于2856元/吨。多头信心大增，成交量和持仓量均获得显着增长。

不过，当下国内甲醇市场供需矛盾依然较大，国家发改委调增非居民用气存量价格虽会对天然气制甲醇创造成本驱动效应，但难以对煤制和焦炉制生产偏多刺激。后期甲醇期价上行动力匮乏，反弹面临较大压力，对于1501合约来说，可在2850元/吨一线上方逢高抛空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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