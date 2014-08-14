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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 12:12 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--8月14日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 1,150

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    2014/8/19      14              3.70           300
    2014/8/21      14              3.70           200
    2014/8/26      28              4.00           150
    2014/8/26      14              3.70           200
    2014/8/28      14              3.70           300
    
                        当月累计   1,150
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 0亿元

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)
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     暂无
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    注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回
购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
    另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次
短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。
    今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF
余额为零。
    2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)
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