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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 10:48 BJT

全球金融：全球银行业者支持G20有关外汇市场指标改革的多项建议

* 银行业者对建立新的交易平台态度谨慎

* 针对外汇市场合谋操纵的调查促使实行改革

* 11月召开G20峰会时各国领导人将批准外汇市场改革

路透伦敦8月13日 - 全球最大的银行业者支持监管机构的多项建议，改革全球外汇指标的设定，因此改革看来不可避免。之前银行业者被指控操纵全球外汇市场。

每日交易规模达5.3万亿美元的外汇市场是全球规模最大、监管最少的金融市场，但目前正接受有关合谋定价指控的调查。

调查主要围绕伦敦时间下午4点WM/路透外汇定盘展开。这些定盘价是全球数以万亿计美元投资和贸易的参考价。

上月，20国集团(G20)的监管机构--金融稳定委员会(FSB)发布一份深入改革文件，征询公众意见。

“我们同意并支持这项意见征询文件中的许多建议，相信他们可以给所有的外汇市场参与人士带来许多好处，”一些商业团体在给金融稳定委员会的信件中表示。

这些机构代表了23家全球性银行和交易商，占市场约90%。

WM/路透定盘价是根据汤森路透和其他供应商的数据、由道富银行 旗下的WM计算得出。

FSB将在11月的G20峰会上提交最终版本的外汇市场改革计划。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
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