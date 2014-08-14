全球金融：全球银行业者支持G20有关外汇市场指标改革的多项建议

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 银行业者对建立新的交易平台态度谨慎
* 针对外汇市场合谋操纵的调查促使实行改革
* 11月召开G20峰会时各国领导人将批准外汇市场改革
路透伦敦8月13日 - 全球最大的银行业者支持监管机构的多项建议，改革全球外汇指标的设定，因此改革看来不可避免。之前银行业者被指控操纵全球外汇市场。
每日交易规模达5.3万亿美元的外汇市场是全球规模最大、监管最少的金融市场，但目前正接受有关合谋定价指控的调查。
调查主要围绕伦敦时间下午4点WM/路透外汇定盘展开。这些定盘价是全球数以万亿计美元投资和贸易的参考价。
上月，20国集团(G20)的监管机构--金融稳定委员会(FSB)发布一份深入改革文件，征询公众意见。
“我们同意并支持这项意见征询文件中的许多建议，相信他们可以给所有的外汇市场参与人士带来许多好处，”一些商业团体在给金融稳定委员会的信件中表示。
这些机构代表了23家全球性银行和交易商，占市场约90%。
WM/路透定盘价是根据汤森路透和其他供应商的数据、由道富银行 旗下的WM计算得出。
FSB将在11月的G20峰会上提交最终版本的外汇市场改革计划。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。