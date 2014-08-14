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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 10:36 BJT

日本股市：早盘延续涨势，受到公共基金买盘的希望所提振

路透东京8月14日 - 日本股市周四走高，受隔夜美国涨势鼓舞，市场并预期日本公共养老基金以及其他公共投资者将加大股票购买以提振市场。

日经指数 早盘涨0.6%，报15,301.97点，延续三日升势，不过交易量偏低，因正值传统夏季淡季。

指数若升穿25日移动均线位置15,325点将为正面信号，尽管许多市场人士认为因地缘政治以及经济疲软忧虑，上涨潜力有限。

本周升幅基本受公共部门增持股票的希望推动，日本政府退休金投资基金(GPIF)料在今年稍晚将宣布增加国内股票投资配比。

Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称，“市场要进一步走高，需要看到公司业绩向好。而这点要实现，需要看到日本企业景气好转。”

日本6月核心机械订单三个月来首次出现上升，5月创纪录最大降幅。 最近几周，日本经济数据都令人感到失望。

在短期经济形势不确定之际，投资者入手建筑股，该类股被视作东京举办2020年奥运会的长期看涨股。

东证股价指数 涨0.5%，JPX日经400指数 也涨0.5%。(完)
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