日本股市：早盘延续涨势，受到公共基金买盘的希望所提振

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京8月14日 - 日本股市周四走高，受隔夜美国涨势鼓舞，市场并预期日本公共养老基金以及其他公共投资者将加大股票购买以提振市场。
日经指数 早盘涨0.6%，报15,301.97点，延续三日升势，不过交易量偏低，因正值传统夏季淡季。
指数若升穿25日移动均线位置15,325点将为正面信号，尽管许多市场人士认为因地缘政治以及经济疲软忧虑，上涨潜力有限。
本周升幅基本受公共部门增持股票的希望推动，日本政府退休金投资基金(GPIF)料在今年稍晚将宣布增加国内股票投资配比。
Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida称，“市场要进一步走高，需要看到公司业绩向好。而这点要实现，需要看到日本企业景气好转。”
日本6月核心机械订单三个月来首次出现上升，5月创纪录最大降幅。 最近几周，日本经济数据都令人感到失望。
在短期经济形势不确定之际，投资者入手建筑股，该类股被视作东京举办2020年奥运会的长期看涨股。
东证股价指数 涨0.5%，JPX日经400指数 也涨0.5%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。