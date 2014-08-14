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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 12:12 BJT

背景资料：中国人民银行三季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2014年第三季度所进行的各期正回购操作金额和利率

     日期    招标量     14天期(%)   28天期(%)
          (亿元人民币)
    
     8/14     300         3.70         --
     8/12     200         3.70         --
     8/7      200         3.70         --
     8/5      300         3.70         --
     7/31     260         3.70         --
     7/29     150          --         4.00
     7/17     180          --         4.00
     7/15     200          --         4.00    
     7/10     100          --         4.00
     7/8      200          --         4.00
     7/3      100          --         4.00
     7/1      200          --         4.00

  注: 浏览央行2014年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2013年三季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)
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