《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--8月14日

路透北京8月14日 - 中国央行公开市场本周仍延续14天正回购操作，且维持3.7%利率未变，最终实现净投 放140亿元人民币，扭转此前连二周净回笼态势。分析师指出，本周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成 边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。 他们并指出，目前的政治指向十分明确，希望通过依法治国和财税改革来进一步构建中国经济平稳增长的 基础，在这个大前提下，金融稳定在多维的中国货币政策目标中的重要性不言而喻，故短中期内央行都将有意 维持流动性的相对宽松。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -320 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/8/9-8/15 -- 640 -- 500 -- -- +140 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/8/2-8/8 -- 300 -- 500 -- -- -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/7/26-8/1 -- 300 -- 410 -- -- -110 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/7/19-7/25 -- 180 -- -- -- -- +180 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/7/12-7/18 50 500 -- 380 -- -- +170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/7/5-7/11 -- 800 -- 300 -- -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/6/28-7/4 150 700 -- 300 -- -- +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/6/21-6/27 -- 300 -- 180 -- -- +120 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/6/14-6/20 -- 650 -- 500 -- -- +150 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/6/7-6/13 -- 1,840 -- 800 -- -- +1,040 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/31-6/6 230 1,200 -- 700 -- -- +730 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/24-5/30 -- 500 -- 300 -- -- +200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/17-5/23 -- 1,850 -- 650 -- -- +1,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/10-5/16 400 1,880 -- 1,840 -- -- +440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/5/5-5/9 -- 600 -- 1,200 -- -- -600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/26-5/4 -- 1,410 -- 500 -- -- +910 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/19-4/25 -- 1,830 -- 1,850 -- -- -20 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/12-4/18 -- 2,260 -- 2,670 -- -- -410 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/4/5-4/11 -- 2,320 -- 1,770 -- -- +550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/29-4/4 -- 1,000 -- 1,620 -- -- -620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/22-3/28 -- -- -- 980 -- -- -980 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/15-3/21 -- 780 -- 1,260 -- -- -480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/8-3/14 -- 1,600 -- 2,000 -- -- -400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/3/1-3/7 -- 1,080 -- 1,780 -- -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/22-2/28 -- -- -- 1,600 -- -- -1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/15-2/21 -- -- -- 1,080 -- -- -1,080 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/2/9-2/14 -- -- -- -- -- 4,500 -4,500 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/31-2/8 -- -- -- -- -- -- -- --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/27-1/30 -- -- -- -- 1,500 750 +750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻各周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。 3.因五一假期调休，相邻两周统计时间段调整为4/26-5/4、5/5-5/9。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)