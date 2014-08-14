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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 12:05 BJT

全球金市：中国和印度第二季黄金需求同比大降，中国减少逾五成--WGC

路透上海8月14日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布的二季度报告显示，全球主要两个黄金消费国--中国和印度二季度黄金需求双双下滑，其中中国第二季黄金消费需求同比下降52%至192.5吨，印度下降39%至204.1吨。

据报告，二季度全球整体黄金消费需求下降16%至964吨。

世界黄金协会此前预测今年中国黄金需求介于1,000-1,100吨，印度需求介于900-1,000吨。去年中国的黄金需求量达到纪录高位1,066吨。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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