全球金市：中国和印度第二季黄金需求同比大降，中国减少逾五成--WGC

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海8月14日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布的二季度报告显示，全球主要两个黄金消费国--中国和印度二季度黄金需求双双下滑，其中中国第二季黄金消费需求同比下降52%至192.5吨，印度下降39%至204.1吨。
据报告，二季度全球整体黄金消费需求下降16%至964吨。
世界黄金协会此前预测今年中国黄金需求介于1,000-1,100吨，印度需求介于900-1,000吨。去年中国的黄金需求量达到纪录高位1,066吨。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。