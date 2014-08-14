中国个股：平安银行称资产结构改善推动中期净利增长，不良风险可控

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月14日 - 中国中型银行--平安银行 公布上半年净利大增三成后，该行高层指出，在拨备提升的情况下获得利润高增长，源于资产结构和客户结构的改善，而不良贷款风险仍然可控。
平安银行周三稍晚公布中期业绩，上半年实现净利润100.72亿元，同比增长33.74%。加权平均净资产收益率（ROE）为16.61%，同比提高0.21个百分点。该行上半年实现非利息净收入101.79亿元，同比增长108%。
该行董事长孙建一孙建一在周四的业绩发布会上表示，“资产结构的改善提升了盈利能力，客户调整优化了收入结构。”
孙建一表示，平安银行上半年存款快速增长，增幅达24%，存款稳定性强。该行6月存款增量占上半年存款增量的30%，低于行业平均50%的比例。此外，该行负债质量高，一般存款在负债中占比为87%。
该行行长邵平称，平安银行上半年存款的快速增长不是通过资管、理财等高成本手段拉存款，而是转变商业模式，为客户提供现金管理服务，如通过贷贷平安商务卡吸引小企业资金流水等。
在客户结构优化方面，邵平表示，小微企业金融是该行长期的发展战略，今后会持续推进。服务小微企业和不良率上升没有必然联系，关键是要细分市场、创新产品。目前，该行已经建立起大数据和信贷工场模式。
孙建一称，平安银行下半年将推进存款快速增长，并加快资本补充，为业务扩张打基础。同时，该行将加快零售业务发展，发挥平台优势和集团客户资源优势。
平安银行稍早已宣布公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案，用于补充银行资本，优化资本结构。中国平安 作为平安银行控股股东，将参与这两项融资计划。
平安银行周四早盘持平，报10.65元人民币，过去一个月股价上涨10%。
**控制不良风险**
平安银行半年报显示，该行6月末不良贷款余额86.68亿元，较年初增幅14.95%；不良贷款率0.92%，较年初上升0.03个百分点。
平安银行行长邵平表示，目前长三角地区的钢贸危机、浙江地区的小企业问题都需要吸取经验，还要关注互保危机的传染效应。但如果细分市场，可以控制不良风险。
“平安银行目前主要专注衣食住行等消费类行业，这类行业属弱周期，不同于制造业等强周期行业。像服务小企业的贷贷商户卡基本没有不良形成。”邵平称。
邵平同时指出，平安银行的逾期率较高，是由于该行逐步退出部分客户，主动进行业务调整。而业务调整期大概需要一至两年的时间。
平安银行中报还显示，净利差和净息差亦分别同比提高0.29和0.31个百分点。资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.02%、8.73%、8.73%，均略高于监管标准。（完） (发稿 李贺； 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。