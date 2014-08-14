中国个股：平安银行称资产结构改善推动中期净利增长，不良风险可控

路透北京8月14日 - 中国中型银行--平安银行 公布上半年净利大增三成后，该行高层指出，在拨备提升的情况下获得利润高增长，源于资产结构和客户结构的改善，而不良贷款风险仍然可控。

平安银行周三稍晚公布中期业绩，上半年实现净利润100.72亿元，同比增长33.74%。加权平均净资产收益率（ROE）为16.61%，同比提高0.21个百分点。该行上半年实现非利息净收入101.79亿元，同比增长108%。

该行董事长孙建一孙建一在周四的业绩发布会上表示，“资产结构的改善提升了盈利能力，客户调整优化了收入结构。”

孙建一表示，平安银行上半年存款快速增长，增幅达24%，存款稳定性强。该行6月存款增量占上半年存款增量的30%，低于行业平均50%的比例。此外，该行负债质量高，一般存款在负债中占比为87%。

该行行长邵平称，平安银行上半年存款的快速增长不是通过资管、理财等高成本手段拉存款，而是转变商业模式，为客户提供现金管理服务，如通过贷贷平安商务卡吸引小企业资金流水等。

在客户结构优化方面，邵平表示，小微企业金融是该行长期的发展战略，今后会持续推进。服务小微企业和不良率上升没有必然联系，关键是要细分市场、创新产品。目前，该行已经建立起大数据和信贷工场模式。

孙建一称，平安银行下半年将推进存款快速增长，并加快资本补充，为业务扩张打基础。同时，该行将加快零售业务发展，发挥平台优势和集团客户资源优势。

平安银行稍早已宣布公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案，用于补充银行资本，优化资本结构。中国平安 作为平安银行控股股东，将参与这两项融资计划。

平安银行周四早盘持平，报10.65元人民币，过去一个月股价上涨10%。

**控制不良风险**

平安银行半年报显示，该行6月末不良贷款余额86.68亿元，较年初增幅14.95%；不良贷款率0.92%，较年初上升0.03个百分点。

平安银行行长邵平表示，目前长三角地区的钢贸危机、浙江地区的小企业问题都需要吸取经验，还要关注互保危机的传染效应。但如果细分市场，可以控制不良风险。

“平安银行目前主要专注衣食住行等消费类行业，这类行业属弱周期，不同于制造业等强周期行业。像服务小企业的贷贷商户卡基本没有不良形成。”邵平称。

邵平同时指出，平安银行的逾期率较高，是由于该行逐步退出部分客户，主动进行业务调整。而业务调整期大概需要一至两年的时间。