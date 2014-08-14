路透专访：银行应尽快调整衍生品合约，以利因应未来危机--FDIC副主席

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透华盛顿8月13日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)副主席洪尼格周三接受路透专访时说，银行业必须尽快改变衍生品合约中的一项条款。假如银行在危机中开始倒闭，该项条款将会妨碍他们顺利关闭业务。
洪尼格说，上周监管当局从文件中发现，该项所谓的提前中止权是最迫切的问题。银行业在那些文件说明当其偿付能力遭遇危机时，将可如何获得破产法院接受。
这些文件就是众所周知的“生前遗嘱”(living will)，它们被视作银行避免未来接受政府援助的关键一步。
洪尼格说，银行业虽声称已在努力对合约做出改变，但却不让人满意。
“正在处理不等于已经完成，”洪尼格在专访中说。
“危机是在2008年发生的，如今已是2014年...你得有能力通过申请破产保护的程序...有人在努力研究这件事的确是好事一桩，但这没有解决问题。”
FDIC和美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周表示，11家银行在2013年提交的“生前遗嘱”计划没有过关，已对他们下达最后通牒，必须在2015年改善。
修改衍生品合约是FDIC和美联储上周点出的问题之一，但洪尼格的谈话是首度有监管官员说这是最需优先处理的问题。
“(它)影响甚广。影响到流动性，这是另一个问题...所以很重要，“洪尼格说。
该项关于衍生品合约的问题在于，当银行进入破产时，交易伙伴可取消合约，这会加重银行的问题，并可能引发市场恐慌。银行业正在研究调整合约，好让这个中止权可以暂缓行使。但这项研议还在进行中。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。