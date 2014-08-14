路透专访：银行应尽快调整衍生品合约，以利因应未来危机--FDIC副主席

路透华盛顿8月13日 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)副主席洪尼格周三接受路透专访时说，银行业必须尽快改变衍生品合约中的一项条款。假如银行在危机中开始倒闭，该项条款将会妨碍他们顺利关闭业务。

洪尼格说，上周监管当局从文件中发现，该项所谓的提前中止权是最迫切的问题。银行业在那些文件说明当其偿付能力遭遇危机时，将可如何获得破产法院接受。

这些文件就是众所周知的“生前遗嘱”(living will)，它们被视作银行避免未来接受政府援助的关键一步。

洪尼格说，银行业虽声称已在努力对合约做出改变，但却不让人满意。

“正在处理不等于已经完成，”洪尼格在专访中说。

“危机是在2008年发生的，如今已是2014年...你得有能力通过申请破产保护的程序...有人在努力研究这件事的确是好事一桩，但这没有解决问题。”

FDIC和美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周表示，11家银行在2013年提交的“生前遗嘱”计划没有过关，已对他们下达最后通牒，必须在2015年改善。

修改衍生品合约是FDIC和美联储上周点出的问题之一，但洪尼格的谈话是首度有监管官员说这是最需优先处理的问题。

“(它)影响甚广。影响到流动性，这是另一个问题...所以很重要，“洪尼格说。