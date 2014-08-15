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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 09:13 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
   
   中国财政部260亿元人民币两年期国债9:30-10:30招标，利率预测均值3.91% 
   中国财政部代发252亿元三年期地方政府债9:50-10:30招标
   中国财政部代发247亿元五年期地方政府债9:50-10:30招标
   中国进出口银行至多60亿元五年期固息增发债14:00-15:00招标
   进出口行至多60亿元一年期贴现金融债14:00-15:00招标 
   建设银行  200亿元15年期二级资本债10:00-11:00招标，利率区间5.90%-6.20%  
   农业银行  300亿元10年期二级资本债14:00-15:00招标，利率区间5.50-6.00%
   光大银行  10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 
   上海银行10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8501% 
   上海银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200%   
   平安银行 15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000%
   平安银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002%
   兴业银行 5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000%
   兴业银行15亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000%                    
   中粮集团公司50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和工行主承
   中国北车 20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和民生银行主承
   中广核风电10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和国开行主承
   东北证券12亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行主承
   云南煤化工集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行主承
   天津市政投资4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
   东莞发展控股股份3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和工行主承
   润华集团股份5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承                                  
                                           
   步阳集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承
   湖北洋丰股份公司3.8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 
   新纶科技 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
   兰州兰石集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承                                   
                                                                               
   招商局集团40亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和招商银行主承
   重庆城市交通开发投资（集团）5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承                  
                   
   昆明钢铁控股公司8.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
   东方园林 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，平安银行和浦发银行主承
   锦州市城市建设投资发展10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券和国开证券主承
   北京石景山区国资经营公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承
   慈溪市建设投资集团12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承               
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   二、新债上市：
    
   财政部260亿元20年期固息国债140017，票面利率4.63% 
   海航资本控股10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480440，票面利率8.00% 
   大连旅泰投资12亿元七年期固息债1480442，票面利率7.00% 
   新兴际华集团30亿元九个月期超短融011499004，票面利率4.78%    
   中国国电集团50亿元九个月期超短融011409004，票面利率4.65%     
   云南铜业集团5亿元一年期短融041462032，票面利率5.30% 
   安徽投资集团10亿元一年期短融041461044，票面利率4.92%     
   陕西汽车控股集团3亿元一年期短融041469041，票面利率5.38%     
   中投证券9.5亿元三个月期短融071432003，票面利率4.59%     
   长江电力 30亿元一年期短融041454049，票面利率4.65% 
   云南白药控股公司16亿元一年期短融041460074，票面利率4.80% 
   中国中冶  39亿元一年期短融041459052 ，票面利率5.10% 
   中信证券  50亿元三个月期短融071403007，票面利率4.58%     
   宁波城建投资控股公司10亿元五年期中票101456054，票面利率5.80%     
   中信国安集团17亿元三年期中票101452015，票面利率5.65%     
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   三、缴款：

   中电投集团35亿元九个月期超短融
   大唐集团50亿元九个月期超短融
   中国建材 35亿元九个月期超短融
   中国航空油料集团10亿元六个月期超短融
   华泰证券 25亿元三个月期短融
   青岛国信发展(集团)20亿元一年期短融
   重庆化医控股10亿元一年期短融
   铁汉生态 2.5亿元一年期短融
   广州市浪奇实业 0.9亿元一年期短融
   中国核工业建设13亿元一年期短融 
   佛山市公用事业控股3亿元一年期短融
   深圳燃气 3亿元一年期短融
   山西经贸投资控股集团3亿元一年期短融                                                             
                                                                               
   贵航工业集团10亿元五年期中票
   天津渤化永利化工5亿元五年期中票
   中国电力投资集团15亿元三年期中票        
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   四、还本付息：             
    
   云南省投资控股集团10亿元一年期短融041352032到期兑付，票面利率5.90%
   云南省投资控股集团5亿元一年期短融041359052到期兑付，票面利率5.90%   
   中国铁路物资股份6亿元一年期短融041359053到期兑付，票面利率4.85%
   中国兵器工业集团15亿元一年期短融041361039到期兑付，票面利率4.50%
   金晶科技 4亿元三年期浮动利率(一年定存基准)中票1182219到期兑付，基本利差3.70% 
   青岛前湾集装箱码头2亿元三年期中票1182220到期兑付，票面利率6.01%
   06皖投债 068036 付息
   13万宝MTN001  101352006 付息
   12松江债 1280234 付息    
   12柳州投控债 1280235 付息    
   12新业国资债 1280236 付息    
   12电网MTN1 1282287 付息    
   12宁建材MTN1 1282288 付息    
   13附息国债17 130017 付息    
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
   --中国证券金融公司周五下调转融资业务费率，182天期转融资费率从6.6%降至5.8%，达80个基点，转融券的
期限费率目前则未改。 
 

    8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
    8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值         (7月初值50.8)                       
    8/28公布1-7月规模以上工业企业利润      
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 杨文纨；审校 吴芳/边竞)
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