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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 10:50 BJT

韩国股市：早盘上扬，或有望录得四日连升

路透首尔8月14日 - 韩国股市周四早盘上涨，追随隔夜美股上扬，但由于市场即将迎来周末小长假，韩股未能进一步走高。

0214GMT，综合股价指数 上涨0.2%，报2,067.08点，有望录得连续四日上升。

不过，在国内缺少主要交投诱因的情况下，投资人对于继续推高股市态度谨慎，市场活动受抑制。

韩国央行周四降息25个基点至2.25%，为15个月来首次，符合市场预期。

截至中午，外资买超1,005亿韩元(约合9,800万美元)韩国股票，支撑了股指表现。(完)
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