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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 11:27 BJT

澳新汇市：澳新货币兑英镑均守住升幅，此前英国央行升息预期降温

澳元兑其他货币波动不大，澳元 兑美元持稳在0.9296，隔夜市场在0.9320见顶时遭遇强劲阻力。自上周澳洲失业率意外大幅上升之后，澳元一直未能站稳在0.9300上方。

商品价格走软也给澳元带来压力，铁矿石.IO62-CNI=SI价格跌至每吨93.20美元。

澳元自3月以来一直在0.92-0.95美元区间内波动，分析师称打破这一区间必须依靠海外力量。

苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs指出，“澳洲利率持稳。今年下半年中国经济增长面临风险，全球货币环境十分宽松。”

Gibbs认为澳元不会很快突破这一区间，但强调随着美国经济改善，澳元面临下行风险。支撑位在0.9205/10美元。

新西兰元 兑美元小幅走强至0.8462美元，零售数据发布后一度触及近一周高点0.8490美元。新西兰第二季零售销售升幅略微超过预期。

对于表明新西兰7月制造业活动放缓的数据，投资者没有理会。

新西兰元上月从0.8839的近三年高点回落，因外界预计新西兰加息步伐将放缓，同时全球乳品价格也将下跌。(完)

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(编译 李婷仪/王颖；审校 石冠兰/艾茂林)
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