澳新汇市：澳新货币兑英镑均守住升幅，此前英国央行升息预期降温

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
澳元兑其他货币波动不大，澳元 兑美元持稳在0.9296，隔夜市场在0.9320见顶时遭遇强劲阻力。自上周澳洲失业率意外大幅上升之后，澳元一直未能站稳在0.9300上方。
商品价格走软也给澳元带来压力，铁矿石.IO62-CNI=SI价格跌至每吨93.20美元。
澳元自3月以来一直在0.92-0.95美元区间内波动，分析师称打破这一区间必须依靠海外力量。
苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs指出，“澳洲利率持稳。今年下半年中国经济增长面临风险，全球货币环境十分宽松。”
Gibbs认为澳元不会很快突破这一区间，但强调随着美国经济改善，澳元面临下行风险。支撑位在0.9205/10美元。
新西兰元 兑美元小幅走强至0.8462美元，零售数据发布后一度触及近一周高点0.8490美元。新西兰第二季零售销售升幅略微超过预期。
对于表明新西兰7月制造业活动放缓的数据，投资者没有理会。
新西兰元上月从0.8839的近三年高点回落，因外界预计新西兰加息步伐将放缓，同时全球乳品价格也将下跌。(完)
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(编译 李婷仪/王颖；审校 石冠兰/艾茂林)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。