主要国家经济指标预测--8月15日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日(五) 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.1% 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加2 减少0.94 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 66.10% 66.10% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.4% +1.6% 1230 美国纽约联储制造业指数 8月 20.00 25.60 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.9% 核心最终需求PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.8% 1300 美国整体净资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入355 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入250 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.2% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.1% 产能利用率 79.2% 79.1% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 82.5 81.8 现况指数 97.8 97.4 预期指数 73.0 71.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月14日(四) 0100 韩国央行利率决定 8月 2.25% 2.25% 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 持平 +0.1% 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第二季初值 -0.2% 持平 未经季节调整的GDP(较上年同期) +0.8% +1.5% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 +0.1% -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 持平 持平 (较上年同期) -0.8% -0.9% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 持平 +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 0900 欧元区通胀率(较前月) 7月终值 -0.7% -0.6% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源通胀率(较前月) -0.7% -0.8% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.2% 1230 美国进口价格(较前月) 7月 -0.2% -0.3% 出口价格(较前月) 持平 -0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月9日当周 31.1 29.5 四周均值(万人) -- 29.575 -- 续请失业金人数(万人) 8月2日当周 254.4 250.0(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。