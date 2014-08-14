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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 07:06 BJT

****主要国家经济指标预测--8月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值      前值     
    8月15日(五)
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季修正值      +0.8%       +0.8%
                               (较上年同期)                            +3.1%       +3.1%
    1230  加拿大就业岗位变动(万个)                         7月         增加2    减少0.94
                失业率                                                  7.1%        7.1%
                就业参与率                                            66.10%      66.10%
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                         6月         +0.4%       +1.6%
    1230  美国纽约联储制造业指数                           8月         20.00       25.60
    1230  美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)          7月         +0.1%       +0.4%
                                 (较上年同期)                          +1.8%       +1.9%
              核心最终需求PPI(较前月)                                  +0.2%       +0.2%
                         (较上年同期)                                  +1.6%       +1.8%
    1300  美国整体净资本流动(亿美元)                       6月           --    净流入355
          外国购买美国公债(亿美元)                                       --    净买入250
    1315  美国工业生产(较前月)                             7月         +0.3%       +0.2%
              制造业产出(较前月)                                       +0.4%       +0.1%
              产能利用率                                               79.2%       79.1%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              8月初值        82.5        81.8
                                   现况指数                             97.8        97.4
                                   预期指数                             73.0        71.8
      
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段         现值      预估值  
    8月14日(四)
    0100  韩国央行利率决定                                8月          2.25%       2.25%
    0530  法国国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季初值        持平       +0.1%
    0600  德国经季节调整的GDP(较前季)                 第二季初值       -0.2%        持平
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                          +0.8%       +1.5%
    0645  法国非农就业岗位(较前季)                      第二季         +0.1%         --
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     7月           持平        持平
                          (较上年同期)                                 -0.8%       -0.9%
    0900  欧元区GDP(较前季)                           第二季初值        持平       +0.1%
                 (较上年同期)                                          +0.7%       +0.7%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                          7月终值        -0.7%       -0.6%
                  (较上年同期)                                         +0.4%       +0.4%
                扣除食品和能源通胀率(较前月)                           -0.7%       -0.8%
                                    (较上年同期)                       +0.8%       +0.8%
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                          6月          +0.2%       +0.2%
    1230  美国进口价格(较前月)                            7月          -0.2%       -0.3%
              出口价格(较前月)                                          持平       -0.1%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 8月9日当周       31.1        29.5
              四周均值(万人)                                --        29.575          --
              续请失业金人数(万人)                     8月2日当周      254.4       250.0(完)
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