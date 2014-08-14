重发-台湾债市：RP利率持稳，发债空窗期令券商端资金缺口小

(重发以修改103/10的报价RIC)

路透台北8月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。资金调度人士认为，8月份为台湾公债筹码发行空窗期，且近期台债殖利率已来到波段相对低位，券商端偏向获利了结，令券商资金缺口不大、RP券源减少，而整体资金情势偏松，RP利率可望续稳既有区间。

证券端资金调度人士指出，券商端上日对五年热券103/10 卖超幅度扩大至17.5亿台币，已连续第三日获利了结该券，对券商端现金水位有所挹注，部分券商转向客户端解掉公债RP，预期短线RP利率仍将维持在现有区间不变。

“ 最近都没什么资金缺口。”一证券商交易员说。

另有一位证券交易员指出，目前投信端承作跨月RP的意愿并不高，料投信端跨月RP需求要等到月底最后一周才会趋于明显，至于寿险跟银行端部分客户则已可接受以区间低位利率承作跨月RP。

此外，一大型票券商交易员表示，月中整体资金情势平稳，且RP券源偏少，令RP成交利率表现持稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%，同于上日。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。