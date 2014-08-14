重发-台湾债市：RP利率持稳，发债空窗期令券商端资金缺口小

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(重发以修改103/10的报价RIC)
路透台北8月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳。资金调度人士认为，8月份为台湾公债筹码发行空窗期，且近期台债殖利率已来到波段相对低位，券商端偏向获利了结，令券商资金缺口不大、RP券源减少，而整体资金情势偏松，RP利率可望续稳既有区间。
证券端资金调度人士指出，券商端上日对五年热券103/10 卖超幅度扩大至17.5亿台币，已连续第三日获利了结该券，对券商端现金水位有所挹注，部分券商转向客户端解掉公债RP，预期短线RP利率仍将维持在现有区间不变。
“ 最近都没什么资金缺口。”一证券商交易员说。
另有一位证券交易员指出，目前投信端承作跨月RP的意愿并不高，料投信端跨月RP需求要等到月底最后一周才会趋于明显，至于寿险跟银行端部分客户则已可接受以区间低位利率承作跨月RP。
此外，一大型票券商交易员表示，月中整体资金情势平稳，且RP券源偏少，令RP成交利率表现持稳。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%，同于上日。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。
至于债券交割紧缩因子，今日有万海 发行18亿台币公司债，周五则有F-艾美 发行13亿台币可转债及周五法国东方汇理银行 在台发行20年期2.7亿美元公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。