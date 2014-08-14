中国政策：9月1日起启运港退税政策试点口岸扩大至八个--财政部

路透北京8月14日 - 中国财政部周四宣布，自2014年9月1日起扩大启运港退税政策试点，将适用启运港退税政策的启运地口岸从原来的两个增加至八个。

刊登在财政部网站的《关于扩大启运港退税政策试点范围的通知》规定，适用启运港退税政策的启运地口岸为南京市龙潭港、苏州市太仓港、连云港市连云港港、芜湖市朱家桥港、九江市城西港、青岛市前湾港、武汉市阳逻港、岳阳市城陵矶港.

出口口岸为洋山保税港区，运输方式为水路运输。

所谓启运港退税政策，即从启运港发往洋山保税港区中转至境外的出口货物，一经确认离开启运港口，即被视同出口并可办理退税。

实行启运港退税政策的货物是指，从启运地启运报关出口，并由符合条件的运输企业承运，从水路转关直航运输经上海洋山保税港区离境的集装箱货物。

《通知》并对适用启运港退税政策的运输企业和运输工具，以及出口企业只做了标准上的界定，不再指定具体名单。

财政部曾于2012年3月21日发布《关于在上海试行启运港退税政策的通知》，决定在青岛、武汉至上海洋山保税港区之间试行启运港退税政策。（完）

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