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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 11:24 BJT

《全球市场》股债双双上涨，疲弱数据使投资者押注央行刺激政策

英镑/美元 跌至四个月最低水准，约1.6680。英镑/欧元 亦跌至近七周低位0.8020英镑，英镑/日圆下滑0.7%至170.79日圆。

英镑下滑帮助美元指数 小涨至81.649。欧元兑美元 则持稳，报1.3360，但如果今天稍晚公布的欧元区经济增长和通胀率疲软，欧元可能承压。

大宗商品市场方面，对于中国需求的担忧压低伦铜价格 至每吨6,880美元，此前一度触及6,874美元下方的七周低点。

货币政策宽松的前景则令现货金 寻获支撑，小涨至每盎司1,311.11美元。

布兰特原油 下滑0.50美元，报每桶103.78美元，上日曾触及102.37美元的13个月低位。美国原油 跌0.28美元，报97.31美元。(完) (编译 李春喜/许娜/洪曦/王兴亚/张若琪 审校 蔡美珍/张荻/艾茂林/孙茉莉/于春红)
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