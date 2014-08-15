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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 15:43 BJT

台湾数据：第二季经济成长率为3.74%，上修今年成长率至3.41%--消息

路透台北8月15日 - 一位接近官方的消息人士周五表示，台湾第二季经济成长率为3.74%，较7月底的概估值--成长3.84%为低。

消息人士并称，主计总处同时预估2014年经济成长率为3.41%，前估值为 2.98%；首次公布的2015年经济成长率预估为3.51%。

主计总处稍晚将正式公布上述数据。(完) (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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