《焦点》英国央行总裁卡尼再度让投资者栽跟头

不论经济数据和政策争论将朝哪个方向发展，金融市场都不会重现卡尼上任第一年大部分时间里所呈现的平静局面。

2013年7月上任后不久，卡尼就引进“前瞻性指引”政策来冷却任何有关升息的早期预测。英国央行先是表明在失业率降至7%之前不考虑升息。但之后由于失业率比预期还快地来到这个门槛，英国央行把利率考量与闲置产能的广泛评估挂勾。

RBC Capital Markets分析师Sam Hill说，英国央行周三在通胀报告中对劳动市场的强调，意味着英国央行在制定货币政策时将回归较传统的作法。

“这样看来，如果说去年央行的8月通胀报告是在对前瞻性指引说你好，那么今年的报告就是在跟它说再见，”Hill说。(完) (编译/审校 王丽馨/许娜/李爽/李婷仪/田建华/蔡美珍)